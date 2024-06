Francoski belo-črni gonič

Psi te pasme so zaradi svoje marljivosti in zanesljivosti zelo cenjeni pri lovu na srnjake. So razpoznavni in skladno grajeni, imajo prefinjen vonj in dober glas.

To so prijazni psi, ki tvorijo tesne odnose z ljudmi in so sposobni mirno živeti v pesjakih. Njihova pozorna narava jim je prinesla sloves odličnih čuvajev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)