Kitajski goli pes

Kitajski goli psi so zelo ljubeznivi in navezani na svojo družino. Tihi in pozorni psi, ki nihajo med obdobji mirne in povečane aktivnosti.

Kitajski goli psi so na voljo v dveh različnih vrstah: vrsta z močnimi kostmi, podobna srnjadi, in »čokata« vrsta z bolj težkimi kostmi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)