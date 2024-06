Češkoslovaški volčjak

Češkoslovaški volčjaki so temperamentni, hitro odzivni in izjemno vzdržljivi. Ti neustrašni in zelo vsestranski psi so izjemno zvesti spremljevalci.

So ljubeznivi psi, ki se izredno močno povežejo z lastnikom, do neznancev pa so lahko zadržani.

