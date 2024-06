Bordojska doga je oprezna in pogumna, zaradi česar je nadarjena za psa čuvaja.

Ti psi so odlični spremljevalci in se zelo navežejo na svojo družino. So ljubeznivi do otrok in strpni do drugih psov.

