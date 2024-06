Nizozemski ovčar

Nizozemski ovčarji so ljubeči, ubogljivi, zelo zvesti in samozavestni psi, ki so nezahtevni in izjemno vzdržljivi. Če tej mešanici dodate še nenehno pozornost, dobite pravo definicijo ovčarja. Nizozemski ovčarji so člani družine pasem nizozemskih ovčarjev, med katere spadata tudi nizozemski ovčji koder in Saarlosov volčjak. Strokovnjaki pravijo, da so bili prvotno križani s svojim belgijskim bratrancem, ki ima podobno fizionomijo, variacije in nadarjenost.

Danes so nizozemski ovčarji priznani kot delovni psi. Njihova drznost, pogum, vzdržljivost in neutrudljivost so zelo cenjeni. Ta pasma ima močan značaj že od zgodnjega otroštva, zato potrebujejo vzgojo s trdo roko. Ko bo ustrezno izšolan in socializiran, vas bo presenetilo, česa vsega je sposoben vaš pes.

