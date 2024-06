Nizozemski podganar

Čeprav je izvor pasme negotov, se na splošno domneva, da je bil rumeni šnavcer eden od prvotnih psov pri ustvarjanju te pasme. Trgovec s psi v Amsterdamu je te pse obiskovalcem blagovne borze v Amsterdamu prodajal kot „gospodove hlevske pse“. Kmalu se je ime spremenilo v „Smous“, tj. z grobo brado.

Nizozemski podganarji („smoushond“) so ljubeznivi, veseli in zelo zadovoljni s seboj. Psi te pasme niso pretirano anksiozni ali hiperaktivni in so zelo dobri družinski psi, ki niso nagnjeni k lajanju ali potepanju.

