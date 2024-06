Finski špic

Finski špici večinoma lovijo gozdne divje ptice, vodne ptice in male škodljivce ter lose. Ti strastni lovci so dokaj neodvisni, čeprav delujejo v skupini in z laježem opozarjajo na divjad.

Ker so živahni, zavzeti, pogumni in odločni, so lahko nekoliko zadržani do neznancev, vendar niso nikoli napadalni. Po naravi so s svojo razigrano osebnostjo ljubeči in ljubeznivi do svoje človeške družine ter pripravljeni na igro.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)