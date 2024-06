Pirenejski planinski pes

Pirenejski planinski psi, imenovani tudi veliki pirenejci, so bili prvotno vzgojeni za čuvanje črede. So močni in okretni, pa tudi nežni in privrženi svojim skrbnikom.

Ti psi, ki jih je francoska vojska v času druge svetovne vojne uporabljala kot sle in prenašalce, so danes priljubljeni na vseh kontinentih, od Severne Amerike do Avstralazije.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)