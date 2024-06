Modri gaskonjski ostrodlaki gonič

Modri gaskonjski ostrodlaki goniči so psi z dobro razvitim vonjem in močnim glasom, ki pri lovu izkazujejo izredno delavnost, odlikujeta pa jih tudi prizadevnost in marljivost.

So zelo pozorni, morda že skoraj preveč, pa vendar ljubeznivi.

