Bretonski grifon

Ta pasma na lovu izkazuje pogum, zagretost, vztrajnost in marljivost. Bretonski grifoni so učinkoviti in delavni psi, ki pa znajo biti tudi zbrani.

Čeprav so lahko precej samostojni in jih vodi lovski nagon, uživajo v treningu. Če so deležni ustreznega vodstva, so poslušni psi, ki ustvarijo močne vezi s svojimi človeškimi spremljevalci.

