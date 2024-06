Haldenski gonič

Haldenski goniči spadajo v zvesto in nežno pasmo. Zaradi teh lastnosti in njihove učljivosti ter prijaznega temperamenta so zelo primerni psi spremljevalci, s katerimi je lahko živeti.

Domneva se, da so uvožene lisičarje, beagle in druge lovske pse križali z lokalnimi psi in tako dobili haldenske goniče, ki so poimenovali po mestu v jugovzhodnem delu Norveške blizu švedske meje. Večina populacije te pasme je še vedno v tej regiji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)