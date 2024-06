Hamiltonov gonič

Hamiltonovi goniči so odlični spremljevalci zaradi svojega prijaznega, stabilnega značaja. So skladno grajene živali, ki dajejo vtis velike moči in vitalnosti. Pri teh mišičastih psih ni nikoli opaziti okornosti.

Hamiltonovi goniči se včasih uporabljajo za lov na zajce in lisice, čeprav ne lovijo v krdelu. Na Švedskem se nikoli ne uporabljajo za lov na srnjad.

