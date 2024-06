Hanovrski gonič

Že iz videza hanovrskih goničev lahko razberete, da imajo željo po delu. To so lepo grajeni in močni psi. V širokem in globokem prsnem košu je dovolj prostora za velika pljuča, ki jih ti psi potrebujejo pri dolgih in napornih dejavnostih.

Hanovrski goniči imajo rahlo nagubano čelo in živahne temne oči, ki ustvarjajo tako značilen resen pogled. Dlaka je pretežno rdeča in obsega vse od svetlo bež do temno progastih odtenkov, ki so včasih videti skoraj črni.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)