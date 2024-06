Havanski bišon

Havanski bišoni so čokati majhni psi s kratkimi nogami in živahno hojo. Imajo gosto, mehko in dolgo dlako, ki je pogosto valovita. Ti psi so ljubeči in ljubeznivi do svojih lastnikov in so radi ves dan ob njih.

Havanski bišoni so pozorni psi, ki bodo svoje lastnike opozorili na neznance v bližini, zato so odlični čuvaji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)