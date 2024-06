Grški gonič

Grški goniči so zelo trpežni psi, ki lovijo sami ali v krdelu. Delajo lahko na skoraj vsakem terenu, od ravnic do gora, tudi najbolj nepraktičnih območjih, kot so skalnate stene. Kot goniči imajo dobro razvit vonj in resonančen, harmoničen glas. Tisti, ki te pse poznajo, hvalijo njihov stabilen karakter in vzdržljivost.

To so srednje veliki goniči s črno-čreslasto kratko dlako, ki imajo v svoji domovini dolgo zgodovino. Verjetno so potomci lokalnih psov, ki so se mešali z goniči, uvoženimi iz ostale Evrope. Lov za te pse ostaja najpomembnejša dejavnost v Grčiji, zato morajo biti grški goniči neustrašni tudi pred divjim merjascem, ki tehta več kot 100 kilogramov.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)