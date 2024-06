Krepak in dostojanstven hokaido je zvest, umirjen in zelo pozoren. Ti psi so inteligentni misleci, ki z ustrezno socializacijo postanejo prijazni in samozavestni družinski spremljevalci.

Čeprav so zunaj Japonske izjemno redki, klub vzrediteljev vsako leto registrira od 900 do 1000 hokadiov.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)