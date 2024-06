Hygenov gonič

Hygenovi goniči so še posebej redki zlasti zunaj Norveške, kjer so vzrejeni za zelo specifične pogoje.

Hygenovi goniči so srednje veliki goniči s trdno in kompaktno pravokotno konstrukcijo ter čvrstim hrbtom. To je tipična norveška pasma, ki je bila prvič vzrejena v 19. stoletju s križanjem različnih goničev, vključno z nemškimi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)