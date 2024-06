Irski vodni španjel

Irski vodni španjeli se brez težav prilagodijo vsem oblikam streljanja in lovljenja, tudi v težkih razmerah so spretni in pripravljeni na prinašanje plena. Zaradi svoje zgradbe in narave so tradicionalno izbrani psi za lov v vodi.

Gre za dobre družinske pse, ki so ljubeči in igrivi ter imajo značilen »smisel za humor«. Želijo sodelovati pri vseh dogajanjih v hiši. Zato so pogosto zadržani do tujcev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)