Istrski ostrodlaki gonič

Istrski odstradlaki goniči so trenirani za lov na zajce in lisice, čeprav se lahko uporabljajo tudi kot krvosledni psi. Njihova telesna zasnova je primerna za teren istrskega polotoka.

Ti nežni in umirjeni hrvaški psi, ki so zelo navezani na svoje lastnike, so rojeni lovci. Imajo dolgo in ščetinasto snežno belo dlako z limonasto-oranžnimi madeži in gostimi obrvmi. Imajo resen, otožen izraz in močan glas.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)