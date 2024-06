Ko je italijanski ostrodlaki gonič v akciji, uporablja rep kot krmilo: dvigne ga do ravni glave, maha z njim od leve proti desni, potisne vse do boka in včasih celo zasuka. Rep je videti dolg, čeprav njegova konica sega samo do podkolenice.

V primerjavi s svojimi kratkodlakimi sorodniki je bolj zadržan in manj živahen, toda razumen, miren in inteligenten. Ima prijazen, nežen in ponosen izraz z melanholičnim pridihom. Njegov glas je močan in zelo skladen.

