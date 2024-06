Kai keni so živahni, zelo pozorni psi. Tradicionalno so jih uporabljali kot lovske pse, hitro se učijo in se močno povežejo s svojimi človeškimi družinami ter so odlični spremljevalci za vse.

Imajo močno nagnjenje za oblikovanje krdela, kar se zdi eden od razlogov, da je pasma ostala čista. Ena od njihovih posebnosti je njihova rjava progasta barva. Kai keni so leta 1934 dobili status naravnega spomenika.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)