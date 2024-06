Anatolski ovčar

Prvotno so se ti veliki, močni psi uporabljali za varovanje ovac v Anatoliji. So zelo delovni psi, ki vzdržijo ekstremne podnebne razmere, od visokih poletnih do ledeno mrzlih zimskih temperatur.

Ti veliki, trdno grajeni psi so odporni in hitri, se lepo vedejo in so drzni brez napadalnosti. Vse življenje so zvesti in ljubeznivi do svojih lastnikov, kot odrasli pa so nezaupljivi do neznancev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)