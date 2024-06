Karelijski medvedar

Okretni in neustrašni karelijski medvedarji so na Finskem, od koder izvirajo, slavljeni kot nacionalni zaklad. Kot pove že ime, so karelijske medvedarje uporabljali za lov velikih in agresivnih živali kot so medvedi.

Kljub temu, so to zadržani in tihi psi, ki so zvesti svojim lastnikom in so zelo zaščitniški do svoje človeške družine. Ti psi so najprimernejši za izkušene lastnike, ki znajo skrbeti za pse z močnim plenilskim nagonom.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)