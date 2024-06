Kraški ovčar

Kraški ovčarji so odlični pastirski in dobri stražarski psi. Čeprav se še danes uporabljajo kot psi za varovanje in obrambo, so predvsem družinski psi, čeprav so po naravi ovčarji. Ti srednje veliki psi imajo skladno in robustno telo z dobro razvitimi mišicami in močno konstitucijo.

Kraški ovčarji, ki so poznani po svojem prijaznem značaju, pogumu in hrabrosti, so zelo predani in zmerno aktivni. Kot čuvaji so nepodkupljivi. So nezaupljivi do tujcev, toda kljub temu prijazni in poslušni spremljevalni psi, ki ohranjajo močan občutek individualnosti.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)