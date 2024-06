Romanski vodni pes

Ker nimajo več lovskega nagona, jih vonj divjadi ne odvrne od njihovega dela. Romanski vodni psi so ubogljivi, nezahtevni, pozorni in ljubeznivi psi, ki se zelo navežejo na svojega lastnika in jih je enostavno trenirati. So tudi zelo dobri psi spremljevalci in zelo primerni za čuvaje.

Kožuh zahteva posebno skrb. Nadlanka in še posebej podlanka sta vodoodporni in se lahko zlepita, če nista vsaj enkrat letno popolno pristriženi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)