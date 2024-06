Laponski ovčar

Laponski ovčarji so v osnovi delovni psi. Ti ubogljivi, mirni in prijazni psi so cenjeni zaradi svoje energije in navdušenja. Ko delajo, svobodno lajajo.

Zaradi svojega pastirskega izvora in dinamike jih je mogoče zlahka trenirati in so blizu ljudem, zaradi česar so zelo primerni za različne športne discipline.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)