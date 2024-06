Pasma Lhasa Apso

Kljub svoji majhnosti so psi pasme Lhasa Apso trdni psi, ki ne marajo ukazovanja. So pozorni in vsiljivce rade volje opozorijo na svojo prisotnost.

Vse lastnosti, z izjemo njihovega imena, ki jih imajo psi pasme Lhasa Apso, kažejo na to, da so terierji – to lahko vidimo zlasti po njihovi radovedni, samozavestni in družabni naravi. V imenu te pasme ni besede terier, da bi se izognili zamenjavi s tibetanskimi terierji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)