Za razliko od drugih terierjev so manchestrskega terierja vzrejali za urbano okolje. Čeprav je manchestrski terier odličen lovec, je zaradi naklonjenosti lovu še posebej primeren za agilnost.

Manchestrski terier ima izjemno osebnost, zanj pogosto pravijo, da sodi med bolj vzgojene terierje. Zaradi zvestobe in inteligence so odlični spremljevalci in izurjeni čuvaji.

