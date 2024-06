Neapeljski mastif

Neapeljski mastifi so inteligentni, stabilni in zvesti, niso napadalni in ne ugriznejo brez povoda. To so veličastni in plemeniti psi, ki dajejo vtis nevarnosti, zato so primerni za čuvanje in varovanje.

Neapeljski mastifi so ena od najstarejših pasem, ki izvirajo iz Italije. Kljub svoji veličastni velikosti in videzu so ti psi znani kot izredno nežni in mirni. Vendar pa prav zaradi svoje velikosti in moči niso primerni za neizkušene lastnike psov.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)