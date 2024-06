Norfolški terier

Norfolški terierji so med najmanjšimi v skupini, imajo kratke noge ter kompaktno in trdno gradnjo. Kljub svoji majhnosti pa so nedvomno močni. Gre za ljubeče in zveste pse, ki z veseljem poležavajo s svojimi lastniki.

Toda kljub temu jih ne smemo zamešati s psi za crkljanje v naročju. Norfolški terierji so še vedno zelo aktivni in se najraje spuščajo v nove pustolovščine.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)