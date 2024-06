Norbottenski špic mora biti kot lovski pes čuječ in pogumen. Je pozoren in aktiven, hkrati pa prijazen in samozavesten pes. Norbottenski špic ni nikoli živčen ali sramežljiv.

Ko so cene krzna po drugi svetovni vojni drastično padle, je hkrati uplahnilo tudi zanimanje za norbottenskega špica. Pasma je izginila in več let ni bilo nobenega registriranega psa te pasme, zato jo je švedska kinološka zveza (SKK) opredelila kot izumrlo. Toda le desetletje pozneje so se pojavile novice o tem, da so našli nekaj psov, ki ustrezajo značilnostim te pasme ter kot hišni ljubljenčki in čuvaji še živijo na majhnih farmah v švedskem okrožju severnega botnijskega zaliva. Zaradi izjemnih prizadevanj le nekaj moških, se je ta stara pasma lovskega špica ohranila.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)