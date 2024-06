Dunkerji so specializirani za lov na zajce. Svoje ime so dobili po Wilhelmu Dunkerju, ki je v 19. stoletju določil značilnosti pasme. S temi psi, ki so hitri in imajo izostren voh, je lahko živeti in so zelo blizu svojemu gospodarju ali gospodarici. Na žalost so zunaj Norveške zelo redki.

Dunkerji s svojo srednjo velikostjo in močno, a nikoli težko konstitucijo izžarevajo vzdržljivost. Imajo zelo značilen živo pisan kožuh, ki ga najdemo tudi pri drugih redkih pasmah, kot je beauceron. To so delovni psi z veliko energije in vitalnosti, ki se dobro znajdejo na različnih vrstah terena.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)