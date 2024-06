Norveški lovski špic

Norveški lovski špici so psi pravokotne postave in so precej lahki in gibčni. Ker so pozorni, energični in aktivni so norveški lovski špici popolni za lov na morske papige v skalnatih fjordih in vzdolž obrežij.

Prihajajo iz Lofotskih otokov, ki se nahajajo nasproti mesta Bodø severno od polarnega kroga. Ti mali psi so bili posebej vzrejeni kot lovci na morske papige. Njihova populacija se je po prepovedi te dejavnosti drastično zmanjšala. Sodobna pasma temelji na samo petih primerkih, kar pojasnjuje njihovo izjemno homogenost.

