Ti majhni psi so neverjetno polni energije, odporni, drzni in neverjetno dobrovoljni. Norwiški terierji imajo nizke noge ter so kljub svoji velikosti kompaktni in trdni.

Norwiški terier je srečen, zagnan pes, ki zaradi svoje neutrudljivosti in pripravljenosti za igranje predstavlja odlično družbo za vsako družino.

