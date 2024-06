Burgoški jerebičarji so kratkodlaki psi znatne velikosti z dobro razvito glavo, povešenimi ušesi, kompaktnim trupom in nogami. S skoraj kvadratno postavo morajo biti sorazmerni in harmonični, ko stojijo in se gibljejo.

Burgoški jerebičar je odporna pasma, ki lahko dela na vseh vrstah terena in lovi katero koli vrsto divjadi. Španski jerebičarji so poslušni, močni in predvsem obdarjeni z ostrim vohom. Imajo odlične lovske sposobnosti, zahvaljujoč njihovi mirnosti in zanesljivosti ter brezhibnem sledenju in prinašanju plena.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)