Perujski goli pes

Perujski goli psi so aktivni in pozorni, pred neznanci so previdni, do svoje družine pa neverjetno ljubeči. Ti psi so ljubeči, zvesti spremljevalci za vsak dom.

Če živijo skupaj z manjšimi hišnimi ljubljenčki, je treba paziti, saj so znani po svojem lovskem nagonu in bi druge živali lahko videli kot plen.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)