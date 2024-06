Pikardijski ovčar

Pikardijski ovčarji oz. Berger de Picardie so srednje veliki, trdoživi in hkrati elegantni ter mišičasti psi, ki so polni energije. Člani te terierske pasme z inteligentnim pogledom so aktivni in pozorni. Prvi pikardijski ovčarski psi so bili razstavljeni in ocenjeni v istem razredu kot francoski ovčarji in briardi leta 1863. Dokazi o pikardijski pasmi segajo v leto 1898. V tistem obdobju je bila ta pasma vedno tribarvna z rjavimi lisami.

Prototip pasme je Tambur, ki je pripadal Emilu Bedutu. Danes so pikardijski ovčarji najpogosteje psi čuvaji in spremljevalci ter se zdijo precej zadovoljni s svojim življenjem. Ljubitelji pasme cenijo njihovo prijaznost, zvestobo, inteligenco in videz spokojnosti. Njihova železna konstitucija in izjemno ravnovesje sta legendarna.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)