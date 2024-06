Poitevinski gonič

V svoji rodni Franciji so poitevinski goniči zadosti cenjeni, da jih uporabijo v večini velikih lovskih krdel. Poitevinski goniči so naravni športniki z močnimi mišicami, ki se zelo pogumno približajo divjim merjascem, jelenom in srnjakom. Ti odlični lovci so neumorni pri delu. Številni menijo, da so poitevinski goniči, ki se enako dobro znajdejo na kopnem kot v vodi, ena od najlepših krdelnih vrst psov.

Poitevinski goniči štejejo med pasme, ki že najdlje služijo v lovskih krdelih. Nadzorovana vzreja se je začela v 19. stoletju iz samih krdelnih psov, ki so potomci slavnih kraljevih belih psov.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)