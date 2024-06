Pont-Audemerski španjel

To je pasma z značilnim videzom, zanjo je značilna kodrasta dlaka. Žal pa to ni preprečilo, da bi ta pasma psov postala dokaj redka, kot se je zgodilo z eno od njenih predhodnic, irskim vodnim španjelom. V zadnjem času tej pasmi grozi izumrtje.

Ljubeznivi, nežni in potrpežljivi so z otroki in drugimi živalmi, so pa tudi usposobljeni lovski psi. Veljajo za ljubeče in igrive družinske hišne ljubljenčke.

