Puliji imajo značilen videz. Prekriti so z gostim, debelim kožuhom, ki jim je pomagal prenesti ostre vremenske razmere madžarskih zim.

Puliji so vzrejeni za tesen stik z ljudmi in so zvesti, družabni psi, ki se hitro učijo. Njihova prijazna narava pomeni, da se dobro prilagodijo v domovih z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)