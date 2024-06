Pumiji so zadovoljni pastirski psi, ki spominjajo na terierje. So odlični družinski psi, ki se brez težav prilagodijo življenju v zaprtih prostorih, čeprav potrebujejo veliko telesne aktivnosti.

So odlični spremljevalni ali aktivni psi. So okretni, pogumni in inteligentni psi, ki so s svojo brezmejno energijo vedno pripravljeni na zabavo.

