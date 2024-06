Romunski karpatski ovčar

Ta razmeroma velika pasma je okretna in nikoli težka. Običajno so to zelo živahni psi. Stoletja so jih uporabljali za varovanje čred. Prav tako so cenjeni kot psi čuvaji. Ti pogumni varuhi so nagonsko in brezpogojno navezani na svojo čredo in pastirja.

So dostojanstveni, mirni in uravnoteženi psi. Kar se tiče videza, je za to pasmo značilno pravokotno telo. Samci in samice so lahko razločljivi: samci so višji in močnejši.

