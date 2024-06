Rusko-evropska lajka

Rusko-evropske lajke so srednje veliki, čisti in robustni psi s trdnimi kostmi in dobro razvitimi mišicami. Od štiridesetih let 20. stoletja so rusko-evropske lajke večinoma vzrejali za lov, ta pasma pa ima podobne lastnosti kot drugi dve pasmi lajk.

Ti psi ne marajo sedečega življenja – so polni energije, zato potrebujejo veliko vsakodnevne aktivnosti. Taka pasma je zato najbolj primerna za aktivne lastnike, ki veliko časa preživijo na prostem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)