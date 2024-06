Nizozemski ovčji koder je pes, ki so ga uporabljali za pašo ovc, kar počne še danes. Ker so pašniki za ovce večinoma v tihih, osamljenih predelih, mora biti nizozemski ovčji koder izjemno vzdržljiv, gibljiv in hiter.

P.M.C. Kinolog Toepoel je ustanovil sodobno zvezo za nizozemske ovčje kodre in pritegnil zanimanje za pasmo, ki je med drugo svetovno vojno skoraj izumrla, v nadaljnjih letih pa si je predvsem prizadeval za njeno obnovitev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)