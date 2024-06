Schillerjev gonič

Schillerjevi goniči so skladno grajene, mišičaste in plemenite živali, ki izžarevajo hitrost in moč. Priljubljeni so zaradi svojega živahnega, pozornega odnosa. Njihova ubogljiva in inteligentna narava pomeni, da so znani po nežnosti do otrok in se z ustreznim treningom zlahka udomačijo v družinskem domu.

