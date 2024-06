Sealyhamski terier

Sealyhamski terierji so robustni ter željni novih izzivov in zadolžitev. So pozorni in neustrašni, vendar hkrati tudi zelo prijazni. Ti psi so manj aktivni kot drugi terierji, zato so popolnoma primerni za življenje v majhnih hišah ali stanovanjih.

Sealyhamski terierji so po značaju odlično razpoloženi in igrivi, zato so še posebej ljubeznivi do svoje človeške družine.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)