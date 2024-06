Srbski gonič

Srbski goniči so prijazni, živahni in še posebej vztrajni. S svojo sposobnostjo, da zlahka sledijo navodilom, so se uveljavili kot lovski psi.

Zaradi mirne, družabne narave srbskega goniča, pa tudi njegovega potrpljenja z otroki in drugimi živalmi, se je ta pes zlahka naselil v družinske domove. Zaradi svojega lovskega nagona so najbolj primerni za aktivne lastnike.

