Sibirski haskiji so pozorne, družabne živali z nežnim temperamentom. Kljub svoji velikosti in videzu niso agresivni do drugih psov ali ljudi, če so dobro trenirani in socializirani.

zaradi svoje inteligence, umirjenosti in želje po ugajanju so sibirski haskiji hvaležna družba in pridni delavci.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)