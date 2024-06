Arabski hrt

Ti severnoafriški psi imajo lovski nagon in lahko vzdržijo trajne napore, vendar pa imajo zelo radi tudi udobje.

Pasma arabskega hrta je že stoletja ustaljena v Magrebu in danes jih večina živi v Maroku, od koder izvira tudi standard pasme. Ti hrti z gladko dlako so zelo sloki in elegantni psi, ne samo v smislu postave, temveč tudi zaradi vitkega mišičevja in žilave zgradbe.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)