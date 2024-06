Slovaški žimavec

Slovaški žimavci so še posebej trdoživi, masivni in vsestranski psi, ki lahko delajo na ravninah, v gozdovih in v vodi, ter iščejo in prinesejo poškodovano divjad.

So poslušni psi, ki jih je preprosto trenirati. Slovaški žimavci so učinkoviti delovni psi zmerne moči, a plemenito grajeni. Njihova osnovna barva ščetinaste dlake je „siva”.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)